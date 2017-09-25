Пожар в хранилище филиала Евразийского банка в Астане: подозреваемый арестован

Источник: Tengrinews

Возгорание произошло в помещении перерасчета денег весной этого года.

«3 июня 2017 года районный суд № 2 Есильского района Астаны рассмотрел ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Муканова М. С. Постановлением суда в отношении подозреваемого Муканова М. С. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщила и. о. координатора по работе со СМИ суда Астаны Мадениет Омарбекова в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz.

По информации суда, 26 июля этим же судом продлен срок содержания под стражей в отношении подозреваемого до 1 сентября, а затем до 30 сентября.

Пожар в помещении перерасчета денег филиала Евразийского банка в Астане случился 30 мая в 8 вечера. По информации столичного ДЧС, к моменту прибытия на место вызова в 20.15 дежурных караулов в помещении № 111 для перерасчета денег на общей площади десять квадратных метров горели мебель, оргтехника и деньги. На место вызова было направлено семь единиц техники и 33 человека личного состава. Сумма ущерба не сообщается.