Фактом травмирования подростка на «Столбах» заинтересовался Следственный комитет
В настоящее время опрашиваются родители, знакомые пострадавшего.
В настоящее время опрашиваются родители, знакомые пострадавшего.
Фактом травмирования подростка на «Столбах» заинтересовался Следственный комитет. Об этом сообщает
Согласно предварительным данным, утром 16-летний молодой человек вместе с приятелями отправился погулять в заповедник «Столбы». При попытке подняться на «Первый Столб», подросток по неосторожности соскользнул со скалы и упал на землю. Молодой человек получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.
После осмотра врачей, стало известно, что его жизни ничего не угрожает, однако, пока он находится под присмотром врачей. В настоящее время опрашиваются родители, знакомые пострадавшего, устанавливаются все необходимые обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.