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11:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Фактом травмирования подростка на «Столбах» заинтересовался Следственный комитет

В настоящее время опрашиваются родители, знакомые пострадавшего.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Фактом травмирования подростка на «Столбах» заинтересовался Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю. Ранее сообщалось, что 24 сентября спасатели эвакуировали туриста, получившего травмы в заповеднике.

Согласно предварительным данным, утром 16-летний молодой человек вместе с приятелями отправился погулять в заповедник «Столбы». При попытке подняться на «Первый Столб», подросток по неосторожности соскользнул со скалы и упал на землю. Молодой человек получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.

После осмотра врачей, стало известно, что его жизни ничего не угрожает, однако, пока он находится под присмотром врачей. В настоящее время опрашиваются родители, знакомые пострадавшего, устанавливаются все необходимые обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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