Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Фактом травмирования подростка на «Столбах» заинтересовался Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю. Ранее сообщалось, что 24 сентября спасатели эвакуировали туриста, получившего травмы в заповеднике.

Согласно предварительным данным, утром 16-летний молодой человек вместе с приятелями отправился погулять в заповедник «Столбы». При попытке подняться на «Первый Столб», подросток по неосторожности соскользнул со скалы и упал на землю. Молодой человек получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.