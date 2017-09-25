Похитившая ребенка из роддома в Дедовске женщина получили условный срок

«Приговором суд Елена Спахова признана виновной в совершении инкриминируемого поступления. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года», — сказала она.

В качестве смягчающих вину обстоятельств, пояснила пресс-секретарь, суд учел признание вины подсудимой, раскаяние в содеянном и активное способствование раскрытию обстоятельств преступления.

Похищение 2014 года

Как установлено следствием и судом, летом 2014 года женщина решила похитить новорожденного мальчика, от которого отказалась родная мать, из детского отделения больницы и выдать за своего, сообщив супругу, что это их совместный ребенок. Воспользовавшись отсутствием в отделении больницы медперсонала, Спахова вынесла младенца из роддома.

При этом она не знала, что от похищенного ею ребенка ранее отказалась мать и он остался без попечения.

По данным СК, с 17 июня 2014 года до 11 января 2017 года ребенок педиатрами не осматривался, медицинская помощь ему не оказывалась.

Подмена вскрылась после когда Спахова пришла оформлять документы на сына.

11 января 2017 года она выдала похищенного ребенка сотрудникам правоохранительных органов.