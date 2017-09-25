Хабаровская семья задохнулась в дыму в собственной квартире
Предположительно, причиной пожара стала непотушенная сигарета.
Предположительно, причиной пожара стала непотушенная сигарета.
На улице Панфиловцев в Южном микрорайоне Хабаровска семья из трех человек погибла во время пожара в квартире. Супруги и их дочь задохнулись в дыму, сообщает портал «Губерния».
Вызов в службу спасения пришел вечером 24 сентября от соседей погорельцев. Пожарные не стали тратить время на взлом дверей и забрались в квартиру через балкон. Тем не менее помочь жильцам спасатели не успели.
Источником гари был диван, который стоял в гостиной. На нем нашли главу семьи — пенсионера; мужчина был мертв. В коридоре лежали тела его жены и дочери. Похоже, женщины пытались спастись и задохнулись в паре метров от выхода в подъезд.
Скорее всего, причиной пожара стала непотушенная сигарета: курили в этой квартире все жильцы.
Пожар расчеты потушили за семь минут, его площадь составила пять квадратных метров.