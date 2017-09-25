Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генассамблея ООН "раскусила" трюк Порошенко
Свекла оказалась суперфудом
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Американский ЦБ укрепляет валюту, какого курса ждать россиянам
Убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР: задержана его дочь
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
"Слон и моська": СМИ сравнили военную технику РФ и НАТО
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровская семья задохнулась в дыму в собственной квартире

Предположительно, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

На улице Панфиловцев в Южном микрорайоне Хабаровска семья из трех человек погибла во время пожара в квартире. Супруги и их дочь задохнулись в дыму, сообщает портал «Губерния».

Вызов в службу спасения пришел вечером 24 сентября от соседей погорельцев. Пожарные не стали тратить время на взлом дверей и забрались в квартиру через балкон. Тем не менее помочь жильцам спасатели не успели.

Источником гари был диван, который стоял в гостиной. На нем нашли главу семьи — пенсионера; мужчина был мертв. В коридоре лежали тела его жены и дочери. Похоже, женщины пытались спастись и задохнулись в паре метров от выхода в подъезд.

Скорее всего, причиной пожара стала непотушенная сигарета: курили в этой квартире все жильцы.

Пожар расчеты потушили за семь минут, его площадь составила пять квадратных метров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Мировой рекорд установили на фестивале «Новое поколение» в Хабаровске
Российский генерал погиб в Сирии
Выборы в Германии: провальная победа Ангелы Меркель
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР и Венесуэлы
В Курской области в ДТП погибли пять человек
СМИ узнали о возможной серии отставок губернаторов
Названы самые криминальные регионы России
В Польше началась активная фаза крупнейших учений Dragon-2017
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
Жилет станет обязательным для водителей Российские власти хотят заставить водителей носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей, устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
В России будут штрафовать управленцев многоэтажек
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
10 новых ароматов, которые никого не оставят равнодушным Абсолютно все эти новинки заслуживают того, чтобы их не просто попробовали, а носили, не расставаясь. Почему — читайте в обзоре парфюмерного критика Любови Берлянской.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь