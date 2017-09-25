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11:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Уфы легковушка на полном ходу сбила пешехода

Мужчину с травмой головы госпитализировали.

В центре Уфы на улице Революционной напротив дома № 201/3 21-летний водитель за рулем «Мицубиси» на полном ходу сбил пешехода. Очевидцы ДТП отметили, что пешеход переходил дорогу на красный свет.

Видео наезда появилось в сети. На нем видно, как пешеход от удара подлетает и приземляется на капот, а потом иномарка проезжает по ногам пострадавшего. Водитель сразу же выбежал и пытался оказать помощь сбитому.

В ГИБДД прокомментировали, что 33-летний пешеход был госпитализирован в больницу с тяжелой травмой головы.

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