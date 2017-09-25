Следственный комитет края проверяет информацию о супругах-каннибалах на Кубани
По данным некоторых СМИ, муж и жена похитили и убили около 30 человек.
По данным некоторых СМИ, муж и жена похитили и убили около 30 человек.
Правоохранители проверяют поступившую в Следственный комитет по Краснодарскому краю информацию о том, что на Кубани пойманы супруги, занимавшиеся каннибализмом. По данным СМИ, муж и жена в течение 20 лет убивали людей и съедали их.
Как сообщает источник в силовых структурах Краснодарского края, действительно были задержаны супруги, в отношении которых проводится проверка. Никаких признательных показаний мужчина и женщина пока не дали.