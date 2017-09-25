Арестован водитель, подозреваемый в гибели 7 человек под Гвардейском

Источник: Новый Калининград

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Учитывая возникший общественный резонанс и тяжесть совершенных последствий, следователь полагает, что, оставаясь на свободе, подозреваемый Д. в целях избежать наказания может скрыться от органов предварительного следствия и суда», — говорится в постановлении судьи.