В Кыргызстане задержан боевик, готовивший теракты

Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ГКНБ, установлено, что мужчина, находясь за рубежом, оказывал содействие в переправке рекрутов из республики в зону боевых действий в Сирии, а также в доставке медицинских препаратов, предназначенных для нужд боевиков.

По данным Госкомитета, в марте 2017 года по указанию главаря боевиков С. Мухтарова (по кличке Абу Салох) задержанный прибыл в Кыргызстан, чтобы осесть и оказывать помощь в планировании и совершении терактов.

Возбуждено уголовное дело по статье 226−4 «Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства» Уголовного кодекса КР.