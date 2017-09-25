В Кыргызстане задержан боевик, готовивший теракты
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Кыргызстана задержали 22-летнего боевика международной террористической организации, которого подозревают в попытке совершения теракта в стране.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Кыргызстана задержали 22-летнего боевика международной террористической организации, которого подозревают в попытке совершения теракта в стране.
Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на
По данным Госкомитета, в марте 2017 года по указанию главаря боевиков С. Мухтарова (по кличке Абу Салох) задержанный прибыл в Кыргызстан, чтобы осесть и оказывать помощь в планировании и совершении терактов.
Возбуждено уголовное дело по статье 226−4 «Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства» Уголовного кодекса КР.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.