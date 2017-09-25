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14:08 (мск), источник: Sputnik

В Кыргызстане задержан боевик, готовивший теракты

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Правоохранительные органы Кыргызстана задержали 22-летнего боевика международной террористической организации, которого подозревают в попытке совершения теракта в стране.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ГКНБ, установлено, что мужчина, находясь за рубежом, оказывал содействие в переправке рекрутов из республики в зону боевых действий в Сирии, а также в доставке медицинских препаратов, предназначенных для нужд боевиков.

По данным Госкомитета, в марте 2017 года по указанию главаря боевиков С. Мухтарова (по кличке Абу Салох) задержанный прибыл в Кыргызстан, чтобы осесть и оказывать помощь в планировании и совершении терактов.

Возбуждено уголовное дело по статье 226−4 «Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства» Уголовного кодекса КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

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