Арест бывшему вице-губернатору Кубани Гриценко продлили на 2 месяца

Источник: Югополис

Информацию о продлении меры пресечения Юрию Гриценко подтвердил «Югополису» старший помощник прокурора края Антон Лопатин.

Как сообщал «Югополис», вице-губернатор Краснодарского края Юрий Гриценко в ночь на 24 мая был доставлен в СИЗО. Утром 24 мая распоряжение об освобождении с занимаемой должности Гриценко подписал глава Краснодарского края.

Расследование в отношении Юрия Гриценко связано с использования бюджетных средств, выделенных на строительство перинатального центра в Сочи. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Кроме того, бывший вице-губернатор подозревается в мошенничестве. По версии следствия, в 2010 году Гриценко вместе с другими лицами незаконно получил под застройку 2 га муниципальной земли в пригороде Краснодара.

На днях стало известно о том, что к делу бывшего вице-губернатора Гриценко присоединяют бывшего вице-мэра Краснодара Дину Бойченко. Ее подозревают в превышении полномочий. Претензии правоохранителей к Дине Бойченко связаны с приобретением женой бывшего вице-губернатора Юрия Гриценко Юлией муниципальной земли в поселке Березовом в пригороде Краснодара.