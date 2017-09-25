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12:24 (мск), источник: Югополис

Арест бывшему вице-губернатору Кубани Гриценко продлили на 2 месяца

До 25 ноября бывший заместитель главы Краснодарского края будет по-прежнему находиться под домашним арестом.

Источник: Югополис

Информацию о продлении меры пресечения Юрию Гриценко подтвердил «Югополису» старший помощник прокурора края Антон Лопатин.

Как сообщал «Югополис», вице-губернатор Краснодарского края Юрий Гриценко в ночь на 24 мая был доставлен в СИЗО. Утром 24 мая распоряжение об освобождении с занимаемой должности Гриценко подписал глава Краснодарского края.

Расследование в отношении Юрия Гриценко связано с использования бюджетных средств, выделенных на строительство перинатального центра в Сочи. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Кроме того, бывший вице-губернатор подозревается в мошенничестве. По версии следствия, в 2010 году Гриценко вместе с другими лицами незаконно получил под застройку 2 га муниципальной земли в пригороде Краснодара.

На днях стало известно о том, что к делу бывшего вице-губернатора Гриценко присоединяют бывшего вице-мэра Краснодара Дину Бойченко. Ее подозревают в превышении полномочий. Претензии правоохранителей к Дине Бойченко связаны с приобретением женой бывшего вице-губернатора Юрия Гриценко Юлией муниципальной земли в поселке Березовом в пригороде Краснодара.

Юрий Гриценко был назначен вице-губернатором Кубани по строительству, архитектуре, ГО и ЧС в октябре 2015 года, до этого он занимал кресло заместителя председателя городской Дума Краснодара. По данным СМИ, в 2016 году его считали одним из основных претендентов на должность мэра Краснодара.

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