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12:45 (мск), источник: Lenta.Ru

В Краснодарском крае задержали двух подозреваемых в убийствах и каннибализме

В Краснодарском крае задержали двух подозреваемых в убийствах и каннибализме. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, сыщики обнаружили у задержанных фрагменты человеческого тела. По предварительным данным, подозреваемые причастны к двум убийствам.

В региональном управлении СК подтвердили факт задержания двух человек.

Znak.com сообщал о начатом следователями проверки сообщений, появившихся в соцсетях, о поимке семьи каннибалов, которая с 1999 года похищала и убивала людей для их последующего поедания.

Вечером 12 сентября на территории военного авиационного училища по улице Дзержинского в Краснодаре были обнаружены фрагменты тела женщины, пишет местное издание «Живая Кубань».

В ходе осмотра места происшествия также был обнаружен пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумка с вещами
Иветта Агаян
Помощник руководителя СК России по Краснодарскому краю

Незадолго до этого происшествия дорожные рабочие нашли мобильный телефон, в котором были обнаружены фотографии, сделанные, предположительно, бывшим хозяином мобильника. В нем было селфи мужчины с фрагментом человеческой кисти, а также снимки человеческого скальпа и головы женщины.

Владельцем телефона оказался 35-летний житель Краснодара, который рассказал сыщикам, что обнаружил уже расчлененное тело неизвестной ему женщины в районе Авиагородка 10 сентября. По его словам, он только сфотографировался с убитой, оставив себе «на память» несколько снимков. После этого части тела он выбросил в мусорный бак. Уточнить, где именно он избавился от останков, мужчина не смог. На следующий после фотосессии с трупом день, 11 сентября, телефон со снимками он потерял.

Личность погибшей установлена. Это 35-летняя жительница Краснодара.

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