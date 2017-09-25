Полиция Хабаровска поставила свою точку в истории таксиста с зеленкой

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Хабаровск, 25 сентября, AmurMedia.

Проверку обстоятельств дела таксиста с зеленкой завершили в полиции Хабаровска. Таксист был привлечен к администратвиной ответственности за самоуправство, но в административных правонарушениях были уличены и другие стороны конфликта, сообщили корр. ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД по Хабаровску.

Сотрудниками УМВД России по г. Хабаровску принято решение о привлечении водителя фирмы такси к административной ответственности за самоуправство.

Установлено, что 26 августа водитель одной из фирм такси получил заказ на перевозку пассажиров из пригорода Хабаровска в г. Вяземский. Стоимость услуги составила 2150 рублей. В салон к водителю сели две девушки и молодой человек. Они пояснили, что наличных денег при них нет, однако обещали снять денежные средства с банковской карты по прибытии на место.

В г. Вяземском молодой человек завил, что на карте средств недостаточно и оплатить поездку он не может. В связи с этим водитель, 42-летний житель одного из сел Еврейской автономной области, принял решение всем вместе возвращаться в Хабаровск. По пути он сообщил пассажирам, что придумал им наказание: умывание зеленкой.

На остановке общественного транспорта в микрорайоне Красная речка г. Хабаровска таксист приобрел раствор антисептического средства и выдвинул требование, чтобы пассажиры нанесли жидкость себе на открытые части тела. После мужчина уехал, а клиенты добирались домой самостоятельно.

В ходе проверки участковыми уполномоченными городского отдела полиции № 2 УМВД России по г. Хабаровску установлен и опрошен водитель фирмы такси, в присутствии родителей опрошены две несовершеннолетние пассажирки 1999 и 2002 годов рождения и 18-летний житель г. Вяземский.

По результатам проверки принято решение о привлечении водителя к административной ответственности по статье 19.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Самоуправство».

Кроме того, составлены протоколы об административном правонарушении в отношении родителей девочек по статье 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».