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12:11 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае на пожаре погиб 74-летний пенсионер

Предварительная причина- нарушение правил эксплуатации печи бани.

В посёлке Сарс Октябрьского района на пожаре погиб 74-летний пенсионер. Накануне вечером пожилой мужчина топил баню.

Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 25 сентября в два часа ночи. Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, уже горел дом с надворными постройками. Во время тушения огнеборцы обнаружили тело 74-летнего мужчины.

Выяснилось, что горение началось с надворных построек. Накануне вечером пенсионер топил баню. По предварительным данным, хозяин либо допустил перекал печи, либо причиной возгорания мог стать выпавший из топки уголёк. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи бани.

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