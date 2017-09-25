В Пермском крае на пожаре погиб 74-летний пенсионер
Предварительная причина- нарушение правил эксплуатации печи бани.
Предварительная причина- нарушение правил эксплуатации печи бани.
В посёлке Сарс Октябрьского района на пожаре погиб 74-летний пенсионер. Накануне вечером пожилой мужчина топил баню.
Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 25 сентября в два часа ночи. Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, уже горел дом с надворными постройками. Во время тушения огнеборцы обнаружили тело 74-летнего мужчины.
Выяснилось, что горение началось с надворных построек. Накануне вечером пенсионер топил баню. По предварительным данным, хозяин либо допустил перекал печи, либо причиной возгорания мог стать выпавший из топки уголёк. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи бани.