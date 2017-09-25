В Пермском крае на пожаре погиб 74-летний пенсионер

Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 25 сентября в два часа ночи. Когда на место прибыли первые пожарные подразделения, уже горел дом с надворными постройками. Во время тушения огнеборцы обнаружили тело 74-летнего мужчины.