В ОАЭ после множества операций скончалась самая тяжелая женщина в мире

Абдулатти, которая изначально весила около 500 килограмм, потеряла почти 200 килограмм во время лечения в больнице в Мумбаи, но, несмотря на это, ее сестра выразила недоверие к методам лечения, и женщина отправилась для дальнейшего лечения в ОАЭ.

Как отмечается в заявлении больницы, руководство госпиталя Бурджиль глубоко опечалено смертью Абдулатти.

«Иман умерла в понедельник, 25 сентября, от кишечной непроходимости и почечной недостаточности. Она наблюдалась командой из более 20 докторов разной специализации, которые успешно добились улучшения ее самочувствия с момента ее прибытия в ОАЭ. Мы приносим наши искренние соболезнования семье покойной», — говорится в заявлении.

О трагической истории Абдулатти стало известно в октябре 2016 года. Доктора описывали состояние 36-летней жительницы Александрии как «слоновую болезнь» и «порок желез». Женщина пережила инсульт и была прикована к постели. В конце 2016 года на случай Иман обратил внимание мумбайский врач Муффазал Лакдавала, специализирующийся на бариатрической и лапароскопической хирургии, и вызвался помочь женщине.