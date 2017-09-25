8 школ и 18 больниц отключили от электричества на два часа

Источник: VN.ru

Отключение двух воздушных линий электропередач 110 кВ от новосибирской ТЭЦ-4 до подстанции Правобережная произошло в 10.08. В результате инцидента в части Заельцовского района прекратилось электроснабжение.

Без электричества остались жилые дома и социально значимые объекты — 18 больниц, восемь школ, восемь детских садов, 15 центральных тепловых пунктов и одна насосная станция. Численность населения в зоне отключения составила 9,5 тысячи человек.

По данным АО «РЭС», причиной аварий стало повреждение на абонентской подстанции 110 кВ «Янтарь». Электроснабжение всех потребителей было восстановлено в 11.54.