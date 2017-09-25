Волгоград замкнул десятку городов с самой высокой уличной преступностью
Генпрокуратура РФ опубликовала доклад по итогам первого полугодия 2017-го года, выделив отдельные регионы с наиболее высоким показателями по преступности.
Генпрокуратура РФ опубликовала доклад по итогам первого полугодия 2017-го года, выделив отдельные регионы с наиболее высоким показателями по преступности.
Волгограду тоже нашлось место — он замкнул топ-10 городов с самой высокой уличной преступностью. По статистике, 38,9% преступлений в нашем городе совершаются в общественных местах. По факту это необязательно улица, но чаще всего речь идет именно об уличной преступности.
Еще один показатель, по которому Волгоград находится в числе лидеров — количество погибших в результате преступной деятельности. За прошедший год эта цифра увеличилась на 53 человека — увы, мы стабильно удерживаем здесь одно из самых высоких мест по России.