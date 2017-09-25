Волгоград замкнул десятку городов с самой высокой уличной преступностью

Волгограду тоже нашлось место — он замкнул топ-10 городов с самой высокой уличной преступностью. По статистике, 38,9% преступлений в нашем городе совершаются в общественных местах. По факту это необязательно улица, но чаще всего речь идет именно об уличной преступности.