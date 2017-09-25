Четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте в Минске

«Седельный тягач с прицепом двигался по первой полосе. Впереди из-за ДТП начали тормозить машины. В результате несоблюдения дистанции тягач въезжает в заднюю часть грузового автомобиля МАЗ с фургоном, из-за чего его отбрасывает влево на разделительную полосу», — рассказал Андрей Деркач. По пути грузовик зацепил еще один, который параллельно двигался по соседней полосе слева, а МАЗ от удара отбросило на впереди стоящую машину.