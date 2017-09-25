Четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте в Минске
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА госавтоинспектор ОГАИ РУВД Советского района столицы Андрей Деркач.
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА госавтоинспектор ОГАИ РУВД Советского района столицы Андрей Деркач.
«Седельный тягач с прицепом двигался по первой полосе. Впереди
Больше всего в ДТП пострадали фура и МАЗ. К счастью, обошлось без жертв.
Сейчас движение на этом участке нормализуется. «Пытаемся убрать фуру, она заняла две полосы», — отметил госавтоинспектор.