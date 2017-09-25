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14:39 (мск), источник: БЕЛТА

Четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте в Минске

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре грузовика столкнулись на Логойском тракте в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА госавтоинспектор ОГАИ РУВД Советского района столицы Андрей Деркач.

«Седельный тягач с прицепом двигался по первой полосе. Впереди из-за ДТП начали тормозить машины. В результате несоблюдения дистанции тягач въезжает в заднюю часть грузового автомобиля МАЗ с фургоном, из-за чего его отбрасывает влево на разделительную полосу», — рассказал Андрей Деркач. По пути грузовик зацепил еще один, который параллельно двигался по соседней полосе слева, а МАЗ от удара отбросило на впереди стоящую машину.

Больше всего в ДТП пострадали фура и МАЗ. К счастью, обошлось без жертв.

Сейчас движение на этом участке нормализуется. «Пытаемся убрать фуру, она заняла две полосы», — отметил госавтоинспектор.

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