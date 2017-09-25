В Прикамье полицейские вывели из леса заблудившуюся женщину
Понять, где именно находится потерявшаяся, помогли охотники.
Понять, где именно находится потерявшаяся, помогли охотники.
В Кунгурском районе в дежурную часть пункта полиции села Серга поступило сообщение о том, что в лесу заблудилась 56-летняя женщина. Она ушла за грибами, и не смогла выбраться из чащи.
На поиски отправились капитан полиции Алексей Лукин и старший сержант полиции Михаил Рожнев. Мобильный телефон пропавшей работал, и стражи порядка связались с ней. Женщина не могла сориентироваться в пространстве, не понимала, где находится. Полицейские попросили женщину описать местность. После этого.
Сотовый телефон женщины находился в зоне доступа сети, что позволило стражам порядка держать с ней связь. Спустя некоторое время она сообщила, что вышла к охотничьему домику и описала местность.
Сотрудники полиции попросили женщину оставаться на месте, а сами позвонили охотникам. Один из них по описанию узнал место, о котором говорила потерявшаяся, и рассказал, как туда добраться. После этого полицейские без труда обнаружили женщину и вывели из леса.