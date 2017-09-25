В Прикамье полицейские вывели из леса заблудившуюся женщину

В Кунгурском районе в дежурную часть пункта полиции села Серга поступило сообщение о том, что в лесу заблудилась 56-летняя женщина. Она ушла за грибами, и не смогла выбраться из чащи.

На поиски отправились капитан полиции Алексей Лукин и старший сержант полиции Михаил Рожнев. Мобильный телефон пропавшей работал, и стражи порядка связались с ней. Женщина не могла сориентироваться в пространстве, не понимала, где находится. Полицейские попросили женщину описать местность. После этого.

Сотовый телефон женщины находился в зоне доступа сети, что позволило стражам порядка держать с ней связь. Спустя некоторое время она сообщила, что вышла к охотничьему домику и описала местность.