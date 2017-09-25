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12:34 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Чуть не сгорел. Полицейские в Челябинской области спасли мужчину

В огне чуть не погиб 27-летний житель частного дома в Еманжелинске. Его спасли полицейские.

Получив сигнал о пожаре по улице Нижняя, на место ЧП выехали старший участковый полиции ОМВД по Еманжелинскому району Валерий Беднарчук и водитель дежурной части ОМВД Андрей Антонов. Проникнув в задымленное помещение, они нашли там в беспамятном состоянии молодого мужчину.

Полицейские вынесли его на улицу, вызвали врачей и затем организовали соседей на ликвидацию пожара. В итоге сильного распространения огня удалось избежать. Жизнь пострадавшего мужчины сейчас вне опасности, у него диагностировали отравление угарным газом. Как сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе регионального Главка, его спасителей наградят.

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