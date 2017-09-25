Чуть не сгорел. Полицейские в Челябинской области спасли мужчину
В огне чуть не погиб 27-летний житель частного дома в Еманжелинске. Его спасли полицейские.
В огне чуть не погиб 27-летний житель частного дома в Еманжелинске. Его спасли полицейские.
Получив сигнал о пожаре по улице Нижняя, на место ЧП выехали старший участковый полиции ОМВД по Еманжелинскому району Валерий Беднарчук и водитель дежурной части ОМВД Андрей Антонов. Проникнув в задымленное помещение, они нашли там в беспамятном состоянии молодого мужчину.
Полицейские вынесли его на улицу, вызвали врачей и затем организовали соседей на ликвидацию пожара. В итоге сильного распространения огня удалось избежать. Жизнь пострадавшего мужчины сейчас вне опасности, у него диагностировали отравление угарным газом. Как сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в