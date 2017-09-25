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12:49 (мск), источник: "Российская газета"

Суд оправдал пермяка, убившего обидчика отца

Суд оправдал 20-летнего пермяка, которого обвиняли в превышении пределов необходимой самообороны.

Применить имеющееся при себе холодное оружие молодой человек решил в тот момент, когда увидел, как двое неизвестных напали у подъезда на его отца.

При этом он попытался предотвратить избиение мирным путем и даже предлагал нападавшим деньги, но это не помогло.

Тогда юноша нанес нападающим несколько ударов ножом, от которых один из хулиганов скончался.

Как пояснили «РГ» в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми, при рассмотрении дела суд учел, что обвиняемый защищал честь и достоинство своего отца, что не является преступлением.

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