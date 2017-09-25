Суд оправдал пермяка, убившего обидчика отца
Суд оправдал 20-летнего пермяка, которого обвиняли в превышении пределов необходимой самообороны.
Суд оправдал 20-летнего пермяка, которого обвиняли в превышении пределов необходимой самообороны.
Применить имеющееся при себе холодное оружие молодой человек решил в тот момент, когда увидел, как двое неизвестных напали у подъезда на его отца.
При этом он попытался предотвратить избиение мирным путем и даже предлагал нападавшим деньги, но это не помогло.
Тогда юноша нанес нападающим несколько ударов ножом, от которых один из хулиганов скончался.
Как пояснили «РГ» в