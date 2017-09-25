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12:28 (мск), источник: Volga News

Тольяттинца подозревают в избиении до смерти своего соседа по коммуналке

В Тольятти полицейские задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью 55-летнему мужчине, повлекшем по неосторожности его смерть.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, тело погибшего было найдено в его квартире в доме № 13 на бульваре Татищева. После проведенной судмедэкспертизы стало известно, что причиной смерти послужила закрытая черепно-мозговая травма.

По подозрению в избиении мужчины задержали его 42-летнего соседа по коммунальной квартире, ранее судимого за кражу. По версии следствия, между мужчинами произошла ссора, в результате которой один из них избил другого.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Известно, что потерпевший злоупотреблял спиртным при жизни.

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