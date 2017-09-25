Три жительницы Свердловской области получили от 6 до 8 лет колонии за мошенничество с квартирами

Суд приговорил ТатьянуКоровину к 8 годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей, Надежду Федотову — к 7,5 годам заключения со штрафом в 400 тыс. рублей, Гульнару Богданову — к 6 годам лишения свободы со штрафом в 250 тыс. рублей. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

Установлено, что с 2004 по 2013 годы Т. Коровина и Н. Федотова собрали информацию о гражданах, в основном социально незащищенных, либо злоупотребляющих спиртными напитками, у которых было в собственности жилье или они его снимали. Женщины входили к ним в доверие, а затем продавали квартиры, присваивая средства от его продажи.

При этом, как считает следствие, нотариус Г. Богданова занималась юридическим сопровождением сделок, оформляя и удостоверяя доверенности на Т. Коровину и Н. Федотову на приватизацию, продажу или покупку жилья. Г. Богданова также составляла и удостоверяла завещания от имени потерпевших, в том числе психически неполноценных граждан.

«По уголовному делу признаны потерпевшими 18 человек», — отмечается в пресс-релизе.