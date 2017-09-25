«Водоканал» перекрыл полосу на Ленинском проспекте из-за аварии на трубопроводе

«Была обнаружена скрытая утечка в районе дома № 19 по Ленинскому проспекту. Это привело к провалу асфальта. Сотрудники приступили к работам, вскрыли асфальт. Как только поймем характер аварии и объем работ, будет понятно, сколько времени потребуется на устранение. После устранения нужно будет еще уложить асфальт. Будем прикладывать максимум усилий, чтобы завершить работы в течение двух дней», — пояснил пресс-секретарь предприятия Александр Небесихин.