«Водоканал» перекрыл полосу на Ленинском проспекте из-за аварии на трубопроводе
В понедельник утром
В понедельник утром
«Была обнаружена скрытая утечка в районе дома № 19 по Ленинскому проспекту. Это привело к провалу асфальта. Сотрудники приступили к работам, вскрыли асфальт. Как только поймем характер аварии и объем работ, будет понятно, сколько времени потребуется на устранение. После устранения нужно будет еще уложить асфальт. Будем прикладывать максимум усилий, чтобы завершить работы в течение двух дней», — пояснил
По уточненным данным мэрии, полоса движения на Ленинском проспекте будет перекрыта ориентировочно до 17:00.