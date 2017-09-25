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13:23 (мск), источник: Новый Калининград

«Водоканал» перекрыл полосу на Ленинском проспекте из-за аварии на трубопроводе

В понедельник утром из-за скрытой утечки на трубопроводе и провала дорожного покрытия сотрудники МП «Водоканал» перекрыли одну из полос движения на Ленинском проспекте. Эту информацию корреспонденту «Нового Калининграда» подтвердили в мэрии областного центра и пресс-службе муниципального предприятия.

Источник: Новый Калининград

«Была обнаружена скрытая утечка в районе дома № 19 по Ленинскому проспекту. Это привело к провалу асфальта. Сотрудники приступили к работам, вскрыли асфальт. Как только поймем характер аварии и объем работ, будет понятно, сколько времени потребуется на устранение. После устранения нужно будет еще уложить асфальт. Будем прикладывать максимум усилий, чтобы завершить работы в течение двух дней», — пояснил пресс-секретарь предприятия Александр Небесихин.

По уточненным данным мэрии, полоса движения на Ленинском проспекте будет перекрыта ориентировочно до 17:00.

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