Экс-начальник ГИБДД Анны отделался условным сроком за ДТП с погибшим экоактивистом
Суд обязал компенсировать потерпевшей 500 тыс. рублей морального ущерба.
Суд обязал компенсировать потерпевшей 500 тыс. рублей морального ущерба.
Аннинский районный суд вынес приговор
Обе стороны, вероятнее всего, будут обжаловать приговор. Бывший полицейский отказался признавать свою вину в смертельном ДТП. В последнем слове Алексей Чулюкин заявил в суде, что ему «сказать нечего». Его адвокат Вера Белкина попросила оправдать
Мама погибшего Людмила Терещнко попросила для Алексея Чулюкина жёсткого наказания, так как он не раскаялся и препятствовал правосудию, пытался избежать уголовной ответственности. Женщина отказалась до приговора суда принимать от Чулюкина компенсацию морального вреда.
Потерпевшая Людмила Терещенко больше двух лет добивалась наказания для Алексея Чулюкина. Смертельная авария произошла 15 июня 2015 года у автозаправки «Калина Ойл» села Бродовое Аннинского района. Экоактивист Дмитрий Винокуров на своем «ВАЗ-21102» возвращался домой из села Архангельское и около 23 часов попал в аварию.
Согласно обвинению, начальник Аннинского отдела ГИБДД Алексей Чулюкин выехал на своем Chevrolet Niva на встречную полосу и столкнулся с машиной Винокурова. «Десятка» сразу загорелась. Дмитрий умер от тяжёлых трав на месте происшествия. Долгое время следователи СУ СКР по региону не могли привлечь Алексея Чулюкина к уголовной ответственности. Он, по документам, находился на лечении. Предъявить Чулюкину обвинение в гибели Винокурова позволили результаты дополнительной автотехнической судебной экспертизы — ее подготовили сотрудники Центра судебных экспертиз при Минюсте РФ. Первые две экспертизы были в пользу полицейского. Так, специалисты Воронежского регионального центра и их коллеги из Липецкого филиала установили, что водитель Chevrolet Niva Алексей Чулюкин выехал на встречную полосу
Через полтора года после аварии Людмила Терещенко выступила публично против
Во время суда была проведена повторная экспертиза в