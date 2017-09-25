Экс-начальник ГИБДД Анны отделался условным сроком за ДТП с погибшим экоактивистом

Источник: Вести - Воронеж

Аннинский районный суд вынес приговор экс-начальнику ГИБДД Анны Алексею Чулюкину в понедельник, 25 сентября. Бывшего полицейского судили за смертельную аварию, где 15 июня 2015 года погиб экоактивист Дмитрий Винокуров. В наказание за преступление Алексею Чулюкину назначили 3 года условного срока. Кроме того, суд обязал выплатить компенсацию матери погибшего экоактивиста Дмитрия Винокурова. Она составила 500 тыс. рублей. Помимо этого, суд лишил Чулюкина права управлять автомобилем сроком на 1 год. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» из зала суда сообщил друг погибшего Андрей Тараканов.

Обе стороны, вероятнее всего, будут обжаловать приговор. Бывший полицейский отказался признавать свою вину в смертельном ДТП. В последнем слове Алексей Чулюкин заявил в суде, что ему «сказать нечего». Его адвокат Вера Белкина попросила оправдать экс-начальника ГИБДД Анны или вернуть дело на новое расследование. Защитник объяснила обвинения Чулюкина его должностью и резонансом в СМИ. При этом адвокат сказала, что Чулюкин невиновен, сославшись на результаты первых автотехнических экспертиз. Вера Белкина обвинила в ДТП самого погибшего, который «слишком быстро ехал».

Мама погибшего Людмила Терещнко попросила для Алексея Чулюкина жёсткого наказания, так как он не раскаялся и препятствовал правосудию, пытался избежать уголовной ответственности. Женщина отказалась до приговора суда принимать от Чулюкина компенсацию морального вреда.

Потерпевшая Людмила Терещенко больше двух лет добивалась наказания для Алексея Чулюкина. Смертельная авария произошла 15 июня 2015 года у автозаправки «Калина Ойл» села Бродовое Аннинского района. Экоактивист Дмитрий Винокуров на своем «ВАЗ-21102» возвращался домой из села Архангельское и около 23 часов попал в аварию.

Согласно обвинению, начальник Аннинского отдела ГИБДД Алексей Чулюкин выехал на своем Chevrolet Niva на встречную полосу и столкнулся с машиной Винокурова. «Десятка» сразу загорелась. Дмитрий умер от тяжёлых трав на месте происшествия. Долгое время следователи СУ СКР по региону не могли привлечь Алексея Чулюкина к уголовной ответственности. Он, по документам, находился на лечении. Предъявить Чулюкину обвинение в гибели Винокурова позволили результаты дополнительной автотехнической судебной экспертизы — ее подготовили сотрудники Центра судебных экспертиз при Минюсте РФ. Первые две экспертизы были в пользу полицейского. Так, специалисты Воронежского регионального центра и их коллеги из Липецкого филиала установили, что водитель Chevrolet Niva Алексей Чулюкин выехал на встречную полосу из-за неисправности колеса. Что сделало бы Чулюкина невиновным.

Через полтора года после аварии Людмила Терещенко выступила публично против экс-начальника отдела ГИБДД, заявив о его безнаказанности. После чего Алексей Чулюкин подал на потерпевшую в суд, чтобы защитить свою честь и достоинство. Суд поддержал сотрудника полиции, предписав Терещенко перед ним извиниться.