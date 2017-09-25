Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Удивительные факты о сексе из мира животных
Протесты на играх по американскому футболу (фото)
Лидер ультраправых пообещал «объявить охоту» на Меркель
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
СМИ: Путин до смерти напугал Киев
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
Эксперт о Порошенко на Генассамблее ООН: Полная потеря реальности
"Слон и моська": СМИ о военной технике РФ и НАТО
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
20В Мексике произошло мощное землетрясение
12:49 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Врач из кстовской ЦРБ в Нижегородской области предстанет перед судом за получение взятки

Врач из кстовской ЦРБ в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки за выдачу больничного. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 25 сентября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, 11 апреля 2017 года 54-летний врач-терапевт ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница» получил от гражданина 15 тысяч рублей за выдачу больничного листа. Мужчина был задержан сотрудниками полиции на месте передачи взятки. Вину в инкриминируемом ему деянии он не признал.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящие в служебные полномочия должностного лица) направлено в суд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Выборы в Германии: провальная победа Ангелы Меркель
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В Курской области в ДТП погибли пять человек
СМИ узнали о возможной серии отставок губернаторов
Названы самые криминальные регионы России
Началось голосование о независимости Иракского Курдистана
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
Жилет станет обязательным для водителей Российские власти хотят заставить водителей носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
В России будут штрафовать управленцев многоэтажек
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь