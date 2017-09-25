Врач из кстовской ЦРБ в Нижегородской области предстанет перед судом за получение взятки

По версии следствия, 11 апреля 2017 года 54-летний врач-терапевт ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница» получил от гражданина 15 тысяч рублей за выдачу больничного листа. Мужчина был задержан сотрудниками полиции на месте передачи взятки. Вину в инкриминируемом ему деянии он не признал.