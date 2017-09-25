Врач из кстовской ЦРБ в Нижегородской области предстанет перед судом за получение взятки
Врач из кстовской ЦРБ в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки за выдачу больничного. Об этом сообщает
Врач из кстовской ЦРБ в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки за выдачу больничного. Об этом сообщает
По версии следствия, 11 апреля 2017 года 54-летний
Уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящие в служебные полномочия должностного лица) направлено в суд.