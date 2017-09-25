Сейф с 12 млн тенге украли из ломбарда

Как рассказала женщина, неизвестные, перепилив металлическую решетку и разбив оконное стекло, похитили из ломбарда сейф с золотыми изделиями и деньгами на общую сумму более 12 млн тенге.

Подозреваемых задержали в городе Капчагай Алматинской области. Ими оказались 25- и 26-летний жители Приозерска. Задержанные дали признательные показания. Вещественные доказательства — сейф, золотые изделия, гидравлический нож — изъяты.



Задержанные водворены в изолятор. Проводится расследование по статье «Кража в особо крупном размере». Задержанным грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.