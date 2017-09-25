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12:56 (мск), источник: 365info.kz

Сейф с 12 млн тенге украли из ломбарда

23 сентября в полицию Приозерска обратилась 27-летняя директор одного из ломбардов города.

Как рассказала женщина, неизвестные, перепилив металлическую решетку и разбив оконное стекло, похитили из ломбарда сейф с золотыми изделиями и деньгами на общую сумму более 12 млн тенге.

Об этом сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области.

Подозреваемых задержали в городе Капчагай Алматинской области. Ими оказались 25- и 26-летний жители Приозерска. Задержанные дали признательные показания. Вещественные доказательства — сейф, золотые изделия, гидравлический нож — изъяты.

Задержанные водворены в изолятор. Проводится расследование по статье «Кража в особо крупном размере». Задержанным грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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