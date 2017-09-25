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12:55 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирец упал на стройке, сорвавшись с крыши

Инцидент произошел в Калининском районе мегаполиса.

В столице Сибири мужчина сорвался с высоты на стройке частного дома и получил повреждения. Об этом сообщают в группе «Спасатели МАСС».

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, вчера, 24 сентября вечером около 17 часов. На телефон ОД МАСС поступило сообщение от очевидцев происшествия. Люди рассказали, что в Калининском районе на улице Магистральной мужчина выполнял установку крыши и сорвался вниз. Высота падения составила около 4−5 метров.

По словам очевидцев, пострадавший был без страховки, он упал на межэтажное деревянное перекрытие. Спасатели МАСС оперативно прибыли на место происшествия и оказали пострадавшему первую помощь. После этого его увезли в больницу на эвакуационных ковшовых носилках.

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