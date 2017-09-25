Новосибирец упал на стройке, сорвавшись с крыши
Инцидент произошел в Калининском районе мегаполиса.
Инцидент произошел в Калининском районе мегаполиса.
В столице Сибири мужчина сорвался с высоты на стройке частного дома и получил повреждения. Об этом сообщают в группе «Спасатели МАСС».
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, вчера, 24 сентября вечером около 17 часов. На телефон ОД МАСС поступило сообщение от очевидцев происшествия. Люди рассказали, что в Калининском районе на улице Магистральной мужчина выполнял установку крыши и сорвался вниз. Высота падения составила около 4−5 метров.
По словам очевидцев, пострадавший был без страховки, он упал на межэтажное деревянное перекрытие. Спасатели МАСС оперативно прибыли на место происшествия и оказали пострадавшему первую помощь. После этого его увезли в больницу на эвакуационных ковшовых носилках.