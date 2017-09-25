В Борисоглебске на дороге сгорел автобус «ПАЗ»

Автобус «ПАЗ» сгорел в Борисоглебске в понедельник, 25 сентября. ЧП случилось на пересечении улиц Матросовской и Аэродромной в 6:51. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили дознаватели отдела надзорной деятельности.

«ПАЗ» загорелся прямо на дороге. Водитель гнал автобус на мойку, когда из моторного отсека в салон повал густой дым. Мужчина попытался самостоятельно справиться с огнем. Но два новых огнетушителя не сработали. Водитель позвонил пожарным. Спасатели прибыли на место, когда огонь полностью охватил автобус. Возгорание потушили в 7:11.

Водитель при пожаре не пострадал.

— Сгорели все документы: и права, и даже паспорт. Меня ведь попросили только пригнать автобус до мойки, ­- поделился с корреспондентом РИА «Воронеж» водитель Андрей.

Как рассказал собственник автобуса, сгоревший «ПАЗ» не работал на городских маршрутах.

— Я купил его, чтобы подремонтировать. Потом использовать для бизнеса. Как раз сегодня мы должны были его отмыть и отправить на покраску.