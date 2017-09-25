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14:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем парень ответит в суде за избиение дяди арматурой до смерти

Молодой человек бросил тело в ров на стройке.

Молодой гражданин Узбекистана пойдет под суд за убийство дяди арматурой в Рамонском районе. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего парня, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в понедельник, 25 сентября.

Трагедия произошла в ночь на 3 мая 2017 года. Гражданин Узбекистана, имеющий временную регистрацию в Рамонском районе, выпивал с 49-летним дядей. Родственник стал оскорблять отца молодого человека. Разозлившись, племянник поднял с земли фрагмент металлической арматуры и несколько раз ударил мужчину. От травм раненый скончался. Парень перетащил тело в ров у фундамента строящегося здания и, чтобы убитого не опознали, забрал его паспорт. Кроме того, парень присвоил деньги и телефон дяди.

Через пять дней молодой человек сам пришел к правоохранителям и рассказал, что бросил тело на стройплощадке на улице Строителей в селе Ямном. Силовики извлекли тело из рва. Экспертиза показала, что смерть наступила от открытой черепно-мозговой травмы. Парень попал под уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Подозреваемый показал правоохранителям, где сжег документы, выбросил телефон дяди и избавился от одежды, в которой был во время убийства. Парня взяли под стражу.

Следователи собрали исчерпывающие доказательства вины гражданина Узбекистана. Дело направили в суд. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

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