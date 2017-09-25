Под Воронежем парень ответит в суде за избиение дяди арматурой до смерти
Молодой человек бросил тело в ров на стройке.
Молодой человек бросил тело в ров на стройке.
Молодой гражданин Узбекистана пойдет под суд за убийство дяди арматурой в Рамонском районе. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего парня, сообщила
Трагедия произошла в ночь на 3 мая 2017 года. Гражданин Узбекистана, имеющий временную регистрацию в Рамонском районе, выпивал с 49-летним дядей. Родственник стал оскорблять отца молодого человека. Разозлившись, племянник поднял с земли фрагмент металлической арматуры и несколько раз ударил мужчину. От травм раненый скончался. Парень перетащил тело в ров у фундамента строящегося здания и, чтобы убитого не опознали, забрал его паспорт. Кроме того, парень присвоил деньги и телефон дяди.
Через пять дней молодой человек сам пришел к правоохранителям и рассказал, что бросил тело на стройплощадке на улице Строителей в селе Ямном. Силовики извлекли тело из рва. Экспертиза показала, что смерть наступила от открытой
Следователи собрали исчерпывающие доказательства вины гражданина Узбекистана. Дело направили в суд. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.