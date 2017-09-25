Сайты петербургских зацеперов заблокируют по решению Роскомнадзора
В сети нашли видеозаписи, авторы которых рассказывали о незаконном способе проезда на железнодорожном транспорте.
В сети нашли видеозаписи, авторы которых рассказывали о незаконном способе проезда на железнодорожном транспорте.
Роскомнадзор заблокирует три сайта зацеперов в Петербурге, передает Фонтанка. Ру со ссылкой на
На ресурсах в свободном доступе находились видеоматериалы, авторы которых объясняли, как можно проехать на железнодорожном транспорте опасным для жизни способом.
По требованию прокуратуры суд признал информацию на сайтах запрещенной к распространению на территорию России. Сразу после вступления решения в силу материалы будут недоступны.