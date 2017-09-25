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13:12 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Сайты петербургских зацеперов заблокируют по решению Роскомнадзора

В сети нашли видеозаписи, авторы которых рассказывали о незаконном способе проезда на железнодорожном транспорте.

Роскомнадзор заблокирует три сайта зацеперов в Петербурге, передает Фонтанка. Ру со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

В рамках мониторинга сети представители ведомства нашли в интернете сайты, пропагандирующие зацепинг — экстремальное «развлечение» для подростков.

На ресурсах в свободном доступе находились видеоматериалы, авторы которых объясняли, как можно проехать на железнодорожном транспорте опасным для жизни способом.

По требованию прокуратуры суд признал информацию на сайтах запрещенной к распространению на территорию России. Сразу после вступления решения в силу материалы будут недоступны.

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