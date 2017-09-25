Сайты петербургских зацеперов заблокируют по решению Роскомнадзора

Роскомнадзор заблокирует три сайта зацеперов в Петербурге, передает Фонтанка. Ру со ссылкой на Северо-Западную транспортную прокуратуру.

В рамках мониторинга сети представители ведомства нашли в интернете сайты, пропагандирующие зацепинг — экстремальное «развлечение» для подростков.

На ресурсах в свободном доступе находились видеоматериалы, авторы которых объясняли, как можно проехать на железнодорожном транспорте опасным для жизни способом.