Лжериелторы украли имущество на 900 тысяч рублей у доверчивых хозяев квартиры в Иркутске

23-летние жительницы Иркутска проникали в квартиры под видом покупателей либо риелторов, и таким образом, похищали у доверчивых хозяев деньги, золото и другое имущество. Суммы ущербов доходили до 900 тысяч рублей. Всего злоумышленницы совершили семь краж. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Первое сообщение о преступлении поступило в дежурную часть отдела полиции в июле 2017 года. Потерпевшие рассказали сотрудникам, о том, что выставили на продажу свою квартиру по улице Байкальская. Спустя несколько дней к ним обратилась молодая девушка, которая собиралась ее приобрести. После ухода покупательницы хозяева недосчитались шкатулки с золотом на сумму более 100 тысяч рублей. Последнее заявление о краже, совершенное по аналогичной схеме, поступило в полицию 20 сентября. Правоохранители предположили, что к краже причастно одно и то же лицо.

«Уже на следующие сутки злоумышленницы были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Ими оказались 23-летние местные жительницы, одна из которых ранее судима за аналогичное преступление», — сообщили в пресс-службе.