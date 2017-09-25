Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Уборка продлевает жизнь
5-летний сын Елены Ваенги очаровал зрителей
Лидер ультраправых пообещал «объявить охоту» на Меркель
Убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР: задержана его дочь
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
СМИ: Путин до смерти напугал Киев
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
Эксперт о Порошенко на Генассамблее ООН: Полная потеря реальности
"Слон и моська": СМИ о военной технике РФ и НАТО
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
20В Мексике произошло мощное землетрясение
13:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Лжериелторы украли имущество на 900 тысяч рублей у доверчивых хозяев квартиры в Иркутске

Подозреваемые совершили семь краж.

23-летние жительницы Иркутска проникали в квартиры под видом покупателей либо риелторов, и таким образом, похищали у доверчивых хозяев деньги, золото и другое имущество. Суммы ущербов доходили до 900 тысяч рублей. Всего злоумышленницы совершили семь краж. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Первое сообщение о преступлении поступило в дежурную часть отдела полиции в июле 2017 года. Потерпевшие рассказали сотрудникам, о том, что выставили на продажу свою квартиру по улице Байкальская. Спустя несколько дней к ним обратилась молодая девушка, которая собиралась ее приобрести. После ухода покупательницы хозяева недосчитались шкатулки с золотом на сумму более 100 тысяч рублей. Последнее заявление о краже, совершенное по аналогичной схеме, поступило в полицию 20 сентября. Правоохранители предположили, что к краже причастно одно и то же лицо.

«Уже на следующие сутки злоумышленницы были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Ими оказались 23-летние местные жительницы, одна из которых ранее судима за аналогичное преступление», — сообщили в пресс-службе.

Как было установлено, подозреваемые действовали по следующей схеме: пока одна отвлекала внимание хозяев квартиры, ее напарница похищала имущество.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на понедельник, 25 сентября
«Байкал-Энергия» проиграла «Сибсельмашу» на матче Кубка России по хоккею с мячом
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Выборы в Германии: провальная победа Ангелы Меркель
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В Курской области в ДТП погибли пять человек
СМИ узнали о возможной серии отставок губернаторов
Названы самые криминальные регионы России
Началось голосование о независимости Иракского Курдистана
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
Жилет станет обязательным для водителей Российские власти хотят заставить водителей носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь