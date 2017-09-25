Трое мужчин ограбили офис в Ташкенте почти на $180 тыс
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Яккасарайском районе Ташкента задержаны трое граждан Узбекистана, подозреваемых в нападении и ограблении офиса одной из компаний в столице республики.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Яккасарайском районе Ташкента задержаны трое граждан Узбекистана, подозреваемых в нападении и ограблении офиса одной из компаний в столице республики.
Как сообщает
В ГУВД уточнили, что следственный отдел при УВД Яккасарайского района возбуждил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК Республики Узбекистан «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере».
По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.
В настоящее время лица, подозреваемые в совершении данного преступления, проверяются на причастность к другим преступлениям.