Трое мужчин ограбили офис в Ташкенте почти на $180 тыс

Как сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента, задержанные подозреваются в том, что проникли на территорию здания компании, применили силу в отношении одного из сотрудников и выкрали из сейфа 177 тысяч долларов.

В ГУВД уточнили, что следственный отдел при УВД Яккасарайского района возбуждил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК Республики Узбекистан «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере».

По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.