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13:56 (мск), источник: Sputnik.md

Растет смертность на дорогах Кишинева

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Смертность на дорогах муниципия Кишинев в сентябре выросла по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом свидетельствуют данные, представленные в понедельник заместителем начальника Инспектората полиции молдавской столицы Силвиу Мушуком.

Источник: Sputnik.md

«Если в прошлые месяцы мы регистрировали в среднем одну гибель раз в 2−3 недели, то в сентябре у нас уже две смерти и несколько очень серьезных ДТП», — констатировал Мушук.

По его словам, только в течение прошлой недели в муниципии произошла 31 авария, в которых пострадал 31 человек, двое — скончались в результате полученных травм. Всего же произошло 231 мелкое ДТП.

«Еженедельно мы представляем статистику, обращаем внимание на причины, которые остаются прежними — превышение скорости, употребление алкоголя и несоблюдение дистанции между автомобилями», — сказал Мушук.

В последнее время, по его словам, растет число случаев аварий из-за употребления алкоголя и превышения скорости.

«Наступил сентябрь. По статистике, водители с этого месяца чаще садятся за руль в нетрезвом виде», — констатировал Мушук.

С начала года в муниципии Кишинев зарегистрированы 927 серьезных аварий, в которых погибли 46 человек, а еще 1072 получили различные повреждения.

Самые аварийные районы Кишинева.

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