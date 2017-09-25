Сильное землетрясение в Румынии: Толчки ощутили и в Молдове
Институт физики земли Румынии зарегистрировал землетрясение в 10:54 утра. Очаг находился в уезде Бузэу, на глубине 150 километров.
Институт физики земли Румынии зарегистрировал землетрясение в 10:54 утра. Очаг находился в уезде Бузэу, на глубине 150 километров.
Толчки ощутили жители юга Молдовы, в частности, в Гагаузии. Это самое сильное землетрясение в Румынии с начала 2017 года.
Отметим, это уже 17 землетрясение, которое произошло в Румынии за последнее время. Некоторые из них ощущались и жителями юга Молдовы.
Первый толчок силой 2.9 балла был зафиксирован 31 июля в уезде Бузэу в 00:24 на глубине 113 км, затем последовала целая серия землетрясений: 04:25 зона Вранча, 2.3 балла на глубине 84.4 км.,12:40 уезд Бузэу, 2.5 балла на глубине 95.4 км.,122:15 зона Вранча, 3.4 км.,113:27 уезд Бузэу, 4.6 балла на глубине 96.4 км.