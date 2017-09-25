Сильное землетрясение в Румынии: Толчки ощутили и в Молдове

Источник: Actualitati.md

Толчки ощутили жители юга Молдовы, в частности, в Гагаузии. Это самое сильное землетрясение в Румынии с начала 2017 года.

Отметим, это уже 17 землетрясение, которое произошло в Румынии за последнее время. Некоторые из них ощущались и жителями юга Молдовы.