В Кудымкарском районе иномарка въехала в припаркованное авто
Авария с погибшим случилась 23 сентября в 15:30 на дороге «Егва — Корчевня». Иномарка въехала в отечественное авто, стоящее на обочине.
Авария с погибшим случилась 23 сентября в 15:30 на дороге «Егва — Корчевня». Иномарка въехала в отечественное авто, стоящее на обочине.
39-летний мужчина за рулем Ford Focus не справился с управлением на пятом километре дороги. Он съехал на обочину и столкнулся с припаркованным ВАЗом десятой модели.
Водитель отечественной легковушки сообщил в социальных сетях, что в момент аварии в его машине никого не было. Также мужчина добавил, что водитель Ford Focus погиб на месте, а его пассажира удалось вытащить.