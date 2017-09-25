В Кудымкарском районе иномарка въехала в припаркованное авто

39-летний мужчина за рулем Ford Focus не справился с управлением на пятом километре дороги. Он съехал на обочину и столкнулся с припаркованным ВАЗом десятой модели.

Водитель отечественной легковушки сообщил в социальных сетях, что в момент аварии в его машине никого не было. Также мужчина добавил, что водитель Ford Focus погиб на месте, а его пассажира удалось вытащить.