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14:01 (мск), источник: Новости Перми

В Кудымкарском районе иномарка въехала в припаркованное авто

Авария с погибшим случилась 23 сентября в 15:30 на дороге «Егва — Корчевня». Иномарка въехала в отечественное авто, стоящее на обочине.

39-летний мужчина за рулем Ford Focus не справился с управлением на пятом километре дороги. Он съехал на обочину и столкнулся с припаркованным ВАЗом десятой модели.

Водитель отечественной легковушки сообщил в социальных сетях, что в момент аварии в его машине никого не было. Также мужчина добавил, что водитель Ford Focus погиб на месте, а его пассажира удалось вытащить.

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