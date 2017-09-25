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13:59 (мск), источник: РИА Новости

Девять жителей Омска пойдут под суд за мошенничество с маткапиталом

НОВОСИБИРСК, 25 сен — РИА Новости. Организованная группа из девяти человек в Омске предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с материнским капиталом, в результате чего был нанесен ущерб в 26 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении девяти жителей Омска, обвиняемых в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы, при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных сведений», — сказала она.

По словам Волк, в ходе расследования установлено, что директор потребительского кооператива совместно со знакомыми — тремя женщинами и пятью мужчинами — осуществили 59 незаконных сделок по обналичиванию и хищению средств маткапитала.

По данным МВД, злоумышленники оформили фиктивные договоры выдачи микрозаймов для постройки домов на якобы приобретенных ранее земельных участках в Омском районе. Эти договоры предназначались для женщин, которые по интернет-объявлению обратились к подозреваемым за помощью в реализации средств маткапитала. При этом выдавать деньги женщинам в полном объеме злоумышленники не планировали.

Волк сообщила, что на основании представленных в Пенсионный фонд РФ подложных документов на счет кооператива поступили деньги. При этом женщины-клиентки получали незначительную часть маткапитала, а остальные средства соучастники распределяли между собой. Причиненный ущерб превысил 26 миллионов рублей.

На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму около 19 миллионов рублей — три автомобиля иностранного производства, квартиру, дом площадью более 200 квадратных метров, земельные участки и наличные деньги. Дело направлено в суд, обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, отметили в МВД.

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