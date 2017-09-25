Девять жителей Омска пойдут под суд за мошенничество с маткапиталом

«Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении девяти жителей Омска, обвиняемых в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы, при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных сведений», — сказала она.

По словам Волк, в ходе расследования установлено, что директор потребительского кооператива совместно со знакомыми — тремя женщинами и пятью мужчинами — осуществили 59 незаконных сделок по обналичиванию и хищению средств маткапитала.

По данным МВД, злоумышленники оформили фиктивные договоры выдачи микрозаймов для постройки домов на якобы приобретенных ранее земельных участках в Омском районе. Эти договоры предназначались для женщин, которые по интернет-объявлению обратились к подозреваемым за помощью в реализации средств маткапитала. При этом выдавать деньги женщинам в полном объеме злоумышленники не планировали.

Волк сообщила, что на основании представленных в Пенсионный фонд РФ подложных документов на счет кооператива поступили деньги. При этом женщины-клиентки получали незначительную часть маткапитала, а остальные средства соучастники распределяли между собой. Причиненный ущерб превысил 26 миллионов рублей.