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15:25 (мск), источник: Новый Калининград

Главбух калининградской больницы получила 3 года за хищение 12 млн рублей

В областном центре осуждена главный бухгалтер одной из городских больниц. Она обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе областного суда.

Источник: Новый Калининград

Как выяснил суд, с января 2014 года по март 2016 года главный бухгалтер при подготовке финансовых документов вносила в реестры заработной платы ложные данные о якобы трудоустроенном в медучреждении лице. Также она указывала ложные (завышенные) сведения о сумме денежных средств, подлежащих начислению на расчетные счета реальных сотрудников, а разницу присваивала. Таким образом, со счета бюджетного учреждения было похищено 12 млн 524 тыс. рублей.

Действия женщины были квалифицированы судом по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учел в том числе состояние здоровья подсудимой, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, полное признание подсудимой своей вины и раскаяние. Приговором суда обвиняемая была признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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