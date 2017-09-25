Старушка получила серьезные травмы при посадке в электричку под Екатеринбургом

По данным ведомства, в минувшую субботу в горбольницу № 36 обратилась пенсионерка 1934 года рождения. Медики предварительно диагностировали у нее перелом ребра и сотрясение мозга. «Женщина сообщила, что упала с высоты собственного роста перед посадкой в электропоезд. Претензий ни к кому не имеет», — уточнили в транспортной полиции.

Правоохранители будут разбираться в обстоятельствах произошедшего. «В настоящее время обстоятельства инцидента расследуются. Отметим, что все пассажиры застрахованы. Решение по данному случаю будет приниматься по итогам проверки», — сообщили ЕАН в пресс-службе Свердловской пригородной компании.