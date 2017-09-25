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14:26 (мск), источник: ЕАН

Старушка получила серьезные травмы при посадке в электричку под Екатеринбургом

Пожилая женщина серьезно пострадала при попытке сесть в электричку на станции Гагарский в Свердловской области, сообщили ЕАН в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

По данным ведомства, в минувшую субботу в горбольницу № 36 обратилась пенсионерка 1934 года рождения. Медики предварительно диагностировали у нее перелом ребра и сотрясение мозга. «Женщина сообщила, что упала с высоты собственного роста перед посадкой в электропоезд. Претензий ни к кому не имеет», — уточнили в транспортной полиции.

Правоохранители будут разбираться в обстоятельствах произошедшего. «В настоящее время обстоятельства инцидента расследуются. Отметим, что все пассажиры застрахованы. Решение по данному случаю будет приниматься по итогам проверки», — сообщили ЕАН в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

По информации ЕАН, пожилой женщине зажало голову дверьми. В итоге пенсионерка не только получила травмы, но и потеряла сумку, которая уехала вместе с электричкой.

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