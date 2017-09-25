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15:41 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде врач отсудил у пациентки 20 тысяч рублей за оскорбления

В Калининграде за оскорбление врача суд взыскал компенсацию с пациентки. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Летом 2016 года во время приема женщина не только оскорбила сотрудника медицинского учреждения, но и ударила его и разорвала на нем рубашку. Кроме того, пациентка распространила в больнице сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию врача.

«Обращаясь в суд, истец указал, что в результате случившегося ему был причинен моральный вред. На основании представленных доказательств, суд пришел к выводу о том, что в результате действий ответчицы были нарушены личные неимущественные права. В связи с этим суд счел, что ответчица должна компенсировать истцу причиненный вред», — сообщили калининградским «Вестям» в суде.

Женщину обязали выплатить врачу компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, а также судебные расходы в размере 3 300 рублей. На данное решение была подана апелляционная жалоба в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

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