В Калининграде врач отсудил у пациентки 20 тысяч рублей за оскорбления

Летом 2016 года во время приема женщина не только оскорбила сотрудника медицинского учреждения, но и ударила его и разорвала на нем рубашку. Кроме того, пациентка распространила в больнице сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию врача.

«Обращаясь в суд, истец указал, что в результате случившегося ему был причинен моральный вред. На основании представленных доказательств, суд пришел к выводу о том, что в результате действий ответчицы были нарушены личные неимущественные права. В связи с этим суд счел, что ответчица должна компенсировать истцу причиненный вред», — сообщили калининградским «Вестям» в суде.