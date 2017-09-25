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15:05 (мск), источник: Actualitati.md

Зачинщиц драки в кишиневской маршрутке разыскивает полиция

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух женщин, которые подралась в маршрутке.

Источник: Actualitati.md

Инцидент был зарегистрирован в полицейском отделении Центр, а женщин, которые появляются в кадрах, сейчас ищут, и они будут допрошены, сообщила пресс-секретарь полиции Наталья Стати.

Поскольку не было подано ни одной жалобы, женщины не могут быть привлечены к уголовной ответственности, но их могут оштрафовать за нарушение общественного порядка.

Напомним, вчера две женщины не смогли поделить место в маршрутке, из-за чего произошел жуткий скандал, который затем перерос в драку.

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