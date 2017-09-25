Зачинщиц драки в кишиневской маршрутке разыскивает полиция
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух женщин, которые подралась в маршрутке.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух женщин, которые подралась в маршрутке.
Инцидент был зарегистрирован в полицейском отделении Центр, а женщин, которые появляются в кадрах, сейчас ищут, и они будут допрошены,
Поскольку не было подано ни одной жалобы, женщины не могут быть привлечены к уголовной ответственности, но их могут оштрафовать за нарушение общественного порядка.
Напомним, вчера две женщины не смогли поделить место в маршрутке,