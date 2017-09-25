В Киевской области убили главу правления «Киевоблэнерго»

«24 сентября около 20:00 мск в селе Белогородка Киево-Святошинского района неизвестные напали на дом председателя правления “Киевоблэнерго”. Злоумышленники нанесли хозяину и его жене телесные повреждения. От полученных травм мужчина скончался», — говорится в сообщении.
Полиция также установила, что Поливяного пытали, пытаясь узнать, где в доме находится сейф с деньгами. На данный момент руководство Нацполиции взяло расследование данного преступления под личный контроль.
«Киевоблэнерго» — энергетическая компания Украины, специализирующаяся на передаче и поставке электроэнергии потребителям Киевской области.