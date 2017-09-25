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14:25 (мск), источник: ТАСС

В Киевской области убили главу правления «Киевоблэнерго»

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. В Киевской области неизвестные во время ограбления загородного дома убили председателя правления энергетической компании «Киевоблэнерго» Ивана Поливяного. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

«24 сентября около 20:00 мск в селе Белогородка Киево-Святошинского района неизвестные напали на дом председателя правления “Киевоблэнерго”. Злоумышленники нанесли хозяину и его жене телесные повреждения. От полученных травм мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полиция также установила, что Поливяного пытали, пытаясь узнать, где в доме находится сейф с деньгами. На данный момент руководство Нацполиции взяло расследование данного преступления под личный контроль.

«Киевоблэнерго» — энергетическая компания Украины, специализирующаяся на передаче и поставке электроэнергии потребителям Киевской области.

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