Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В США требуют импичмент Трампа
Свекла оказалась суперфудом
МВД предложило внести изменения в Правила дорожного движения
Собчак не понравились слова Навального о ее людоедских вглядах
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Бузова удивила всех в прозрачном комбинезоне на премии - СМИ
"Слон и моська": СМИ о военной технике РФ и НАТО
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
ВДВ сошлись в противостоянии с «боевиками» на учениях - кадры
"Слон и моська": СМИ о военной технике РФ и НАТО
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8В Москве открыли памятник Калашникову
14:36 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Сотрудницу ЖКХ осудили за упавшее дерево, убившее человека

В Златоусте вынесли приговор сотруднице «Управление жилищно-коммунального хозяйства», признанной виновной в причинении смерти по неосторожности, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Челябинской области.

Днем 14 июля 2016 года возле дома 41 улице на Карла Маркса ветка тополя упала на женщину, которая погибла на месте. Между тем несколькими месяцами ранее от начальника территориального отдела было получено письмо о необходимости валки и подрезки ветхих деревьев, которую обвиняемая не организовала.

По заключению эксперта, указанный тополь относился к категории ослабленных деревьев, подлежащим обрезке, что не было своевременно сделано обслуживающей организацией.

Сотрудницу приговорили к наказанию в виде 1 года ограничения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 За непристойное предложение певец нанес 17 ножевых ранений
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Выборы в Германии: провальная победа Ангелы Меркель
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В Курской области в ДТП погибли пять человек
Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
Госдума подготовит правила общения человека с роботами
Названы страны, легче всех выдающие россиянам шенгенскую визу
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
Жилет станет обязательным для водителей Российские власти хотят заставить водителей носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Москвичи продолжают проситься в реновацию
Новостройки в Москве начали дорожать
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь