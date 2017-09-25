Сотрудницу ЖКХ осудили за упавшее дерево, убившее человека
В Златоусте вынесли приговор сотруднице «Управление
В Златоусте вынесли приговор сотруднице «Управление
Днем 14 июля 2016 года возле дома 41 улице на Карла Маркса ветка тополя упала на женщину, которая погибла на месте. Между тем несколькими месяцами ранее от начальника территориального отдела было получено письмо о необходимости валки и подрезки ветхих деревьев, которую обвиняемая не организовала.
По заключению эксперта, указанный тополь относился к категории ослабленных деревьев, подлежащим обрезке, что не было своевременно сделано обслуживающей организацией.
Сотрудницу приговорили к наказанию в виде 1 года ограничения свободы.