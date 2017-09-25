Сотрудницу ЖКХ осудили за упавшее дерево, убившее человека

Днем 14 июля 2016 года возле дома 41 улице на Карла Маркса ветка тополя упала на женщину, которая погибла на месте. Между тем несколькими месяцами ранее от начальника территориального отдела было получено письмо о необходимости валки и подрезки ветхих деревьев, которую обвиняемая не организовала.