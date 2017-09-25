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14:23 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В аварию на трассе в Брединском районе попали 7 человек

ДТП произошло накануне в начале восьмого часа вечера, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ПСС региона. 24 сентября спасателям Локомотивного спасотряда пришлось выезжать на трассу «Черноречье-Бреды», где столкнулись ВАЗ-2110 и Volkswagen.

В аварии пострадали семеро: два пассажира ВАЗа и пять человек, ехавших в иномарке. Одного из пострадавших, находившихся в отечественном автомобиле, пришлось доставать с помощью гидравлического инструмента.

Все травмированные были переданы специалистам скорой помощи.

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