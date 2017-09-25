В аварию на трассе в Брединском районе попали 7 человек
ДТП произошло накануне в начале восьмого часа вечера, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
ДТП произошло накануне в начале восьмого часа вечера, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
В аварии пострадали семеро: два пассажира ВАЗа и пять человек, ехавших в иномарке. Одного из пострадавших, находившихся в отечественном автомобиле, пришлось доставать с помощью гидравлического инструмента.
Все травмированные были переданы специалистам скорой помощи.