В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за пожароопасности

По всей Ростовской области со вторника по четверг ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, лесными пожарами, пожарами в районе озер (камышовые заросли), пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне.