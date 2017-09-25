В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за пожароопасности
В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности на период с 26 по 28 сентября. Об этом сообщает
В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности на период с 26 по 28 сентября. Об этом сообщает
По всей Ростовской области со вторника по четверг ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, лесными пожарами, пожарами в районе озер (камышовые заросли), пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне.
МЧС просит жителей воздержаться от разведения костров на природе, не бросать в лесу горящие спички и незатушенные окурки и не выжигать сухую траву и камыш.