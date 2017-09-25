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14:35 (мск), источник: Sputnik.by

Поиски 10-летнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще сняли на видео

Около тысячи человек на минувших выходных отправились на поиски пропавшего десять дней назад десятилетнего Максима Мархалюка. Смотрите кадры поисковой операции в лесополосе.

Источник: Sputnik.by

Школьник исчез вечером 16 сентября, отправившись на прогулку, при этом не взяв с собой мобильный телефон. В поисках принимают участие добровольцы, приехавшие из различных уголков Беларуси, а также милиция, МЧС и военнослужащие.

К поискам даже подключили беспилотные аппараты, оснащенные тепловизорами — на указанные аппаратурой точки отправлялись группы волонтеров, однако мальчика там не было. Также спасатели-водолазы погружались в болота, однако ничего не смогли обнаружить из-за плохой видимости под водой.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы прорабатывают все версии исчезновения ребенка, не исключается и криминальный след.

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