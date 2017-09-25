Поиски 10-летнего Максима Мархалюка в Беловежской пуще сняли на видео
Около тысячи человек на минувших выходных отправились на поиски пропавшего десять дней назад десятилетнего Максима Мархалюка. Смотрите кадры поисковой операции в лесополосе.
Около тысячи человек на минувших выходных отправились на поиски пропавшего десять дней назад десятилетнего Максима Мархалюка. Смотрите кадры поисковой операции в лесополосе.
Школьник исчез вечером 16 сентября, отправившись на прогулку, при этом не взяв с собой мобильный телефон. В поисках принимают участие добровольцы, приехавшие из различных уголков Беларуси, а также милиция, МЧС и военнослужащие.
К поискам даже подключили беспилотные аппараты, оснащенные тепловизорами — на указанные аппаратурой точки отправлялись группы волонтеров, однако мальчика там не было. Также
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы прорабатывают все версии исчезновения ребенка, не исключается и криминальный след.