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15:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Островце загорелся автомобиль с владельцем в салоне

О пожаре спасателям сообщила жительница улицы Белькишки. Уже через 4 минуты пожарные были на месте. Автомобиль Volkswagen Passat B5 1998 года выпуска был полностью охвачен огнем.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На момент загорания в салоне автомобиля находился его владелец, 40-летний житель города. До того, как ему удалось самостоятельно выбраться из машины, он получил ожоги 1−2 степени 10 процентов тела. Сейчас он находится в районной больнице.

Причина пожара устанавливается.

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