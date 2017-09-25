В Островце загорелся автомобиль с владельцем в салоне
О пожаре спасателям сообщила жительница улицы Белькишки. Уже через 4 минуты пожарные были на месте. Автомобиль Volkswagen Passat B5 1998 года выпуска был полностью охвачен огнем.
О пожаре спасателям сообщила жительница улицы Белькишки. Уже через 4 минуты пожарные были на месте. Автомобиль Volkswagen Passat B5 1998 года выпуска был полностью охвачен огнем.
На момент загорания в салоне автомобиля находился его владелец, 40-летний житель города. До того, как ему удалось самостоятельно выбраться из машины, он получил ожоги 1−2 степени 10 процентов тела. Сейчас он находится в районной больнице.
Причина пожара устанавливается.