Госинспектору новосибирского Ростехнадзора вменили четвертую взятку
Женщина подозревается в получении денег за выдачу разрешения на подключение к теплу двух многоэтажек.
Женщина подозревается в получении денег за выдачу разрешения на подключение к теплу двух многоэтажек.
Как рассказали в
— Ранее следователем второго отдела по расследованию особо важных дел в отношении указанного лица возбуждено три уголовных дела по факту получения взяток за принятие аналогичных входивших в её полномочия решений, — добавили в ведомстве.