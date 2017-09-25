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16:12 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Госинспектору новосибирского Ростехнадзора вменили четвертую взятку

Женщина подозревается в получении денег за выдачу разрешения на подключение к теплу двух многоэтажек.

Источник: Sibnovosti.ru

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области, по версии следствия в декабре 2016 г. госинспектор получила от представителя строительной организации ООО «Стройинвестпроект» 60 тыс. рублей за выдачу разрешения на подключение к теплу двух многоэтажек в Краснообске. Деньги были зачислены на счет женщины в банке. Сама госинспектор позже заявила, что это была не взятка, а деньги, которые она взяла в долг. Тем не менее, чиновницу заключили под домашний арест, дело возбуждено по части второй ст. 290 УК РФ, предусматривающей до 6 лет тюрьмы.

— Ранее следователем второго отдела по расследованию особо важных дел в отношении указанного лица возбуждено три уголовных дела по факту получения взяток за принятие аналогичных входивших в её полномочия решений, — добавили в ведомстве.

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