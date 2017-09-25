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14:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

18-летнего жителя Пермского края осудили за убийство кота

Молодой человек был пьян и его разозлило, что кот стащил со стола еду.

18-летнего жителя Октябрьского района осудили за убийство животного. Молодой человек был пьян и его разозлило, что кот стащил со стола еду.

Как рассказали в прокуратуре Пермского края, 5 января 2017 года вечером молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Он увидел, что кот стащил еду с кухонного стола. Молодой человек взял животное, вынес на улицу и жестоко с ним расправился. За действиями злоумышленника наблюдал малолетний ребенок.

Молодого человека признали виновным в жестоком обращении с животными. Его приговорили к 200 часам обязательных работ.

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