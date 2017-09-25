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15:11 (мск), источник: Новости Перми

В Очере сотрудница цветочного магазина задержала вора

Ранее судимый 46-летний житель Очера попытался украсть женскую сумку со склада торговой точки, но его вовремя заметила продавец и задержала.

33-летняя женщина, зайдя на склад, увидела незнакомца с сумкой своей коллеги. Вор выбежал на улицу, продавец догнала его и крепко схватила за руку. Тут же она позвала на помощь жителей соседнего дома, они и позвонили в полицию.

Полицейские арестовали злоумышленника, сумку вернули законной владелице. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Суд признал вину мужчины и назначил ему девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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