В Очере сотрудница цветочного магазина задержала вора

33-летняя женщина, зайдя на склад, увидела незнакомца с сумкой своей коллеги. Вор выбежал на улицу, продавец догнала его и крепко схватила за руку. Тут же она позвала на помощь жителей соседнего дома, они и позвонили в полицию.



Полицейские арестовали злоумышленника, сумку вернули законной владелице. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.



Суд признал вину мужчины и назначил ему девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.