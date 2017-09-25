В Очере сотрудница цветочного магазина задержала вора
Ранее судимый 46-летний житель Очера попытался украсть женскую сумку со склада торговой точки, но его вовремя заметила продавец и задержала.
Ранее судимый 46-летний житель Очера попытался украсть женскую сумку со склада торговой точки, но его вовремя заметила продавец и задержала.
33-летняя женщина, зайдя на склад, увидела незнакомца с сумкой своей коллеги. Вор выбежал на улицу, продавец догнала его и крепко схватила за руку. Тут же она позвала на помощь жителей соседнего дома, они и позвонили в полицию.
Полицейские арестовали злоумышленника, сумку вернули законной владелице. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Суд признал вину мужчины и назначил ему девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.