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15:20 (мск), источник: СуперОмск

Пассажир прыгнул под колеса фуры на трассе «Тюмень-Омск»

Смертельным случаем закончилась выходка пассажира автомобиля Mercedes на 151-м километре трассы «Тюмень-Омск».

Предварительно известно, что 55-летний мужчина внезапно выпрыгнул из салона движущейся легковушки прямиком под колеса грузовика.

«Пассажир выпрыгнул из автомобиля Mercedes, в котором ехал вместе с родственниками, и бросился под большегруз Volvo. Обстоятельства случившегося выясняются. Родственники погибшего пояснили, что он житель Казанского района, страдал психическим заболеванием», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ведется проверка.

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