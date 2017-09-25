Пассажир прыгнул под колеса фуры на трассе «Тюмень-Омск»
Смертельным случаем закончилась выходка пассажира автомобиля Mercedes на 151-м километре трассы «Тюмень-Омск».
Смертельным случаем закончилась выходка пассажира автомобиля Mercedes на 151-м километре трассы «Тюмень-Омск».
Предварительно известно, что 55-летний мужчина внезапно выпрыгнул из салона движущейся легковушки прямиком под колеса грузовика.
«Пассажир выпрыгнул из автомобиля Mercedes, в котором ехал вместе с родственниками, и бросился под большегруз Volvo. Обстоятельства случившегося выясняются. Родственники погибшего пояснили, что он житель Казанского района, страдал психическим заболеванием», — сообщили в
Ведется проверка.