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15:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Следком заинтересовался избиением подростка в Салавате

В ведомстве начали доследственную проверку.

Громкое дело об избиении подростка в Салавате получило логичное продолжение — Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку.

Напомним, что первое сообщение о жестоком насилии над 16-летним жителем Салавата появилось в ночь на воскресенье, 24 сентября. Изверги толпой напали на парня, который якобы «10 лет издевался» над своей подругой. Естественно, за «даму» вступился 21-летний «кавалер» и его друзья. Толпой они напали на беззащитного парня и жестоко избили его до полусмерти.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действий участников инцидента. Будет учитываться то, что в августе был избит еще один 14-летний подросток, — сообщили в Следкоме Башкирии.

К слову, в соцсети почти сразу утекли фотографии главного зачинщика избиения — 21-летнего Алмаза. На личных фотографиях парень часто стоит с боевым оружием и в камуфляжном костюме.

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