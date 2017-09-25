Следком заинтересовался избиением подростка в Салавате

Громкое дело об избиении подростка в Салавате получило логичное продолжение — Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку.

Напомним, что первое сообщение о жестоком насилии над 16-летним жителем Салавата появилось в ночь на воскресенье, 24 сентября. Изверги толпой напали на парня, который якобы «10 лет издевался» над своей подругой. Естественно, за «даму» вступился 21-летний «кавалер» и его друзья. Толпой они напали на беззащитного парня и жестоко избили его до полусмерти.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действий участников инцидента. Будет учитываться то, что в августе был избит еще один 14-летний подросток, — сообщили в Следкоме Башкирии.